وزارة الصحة تعلن اليوم الخميس عن تسجيل 19 وفاة و1427 إصابة محلية جديدة بالكورونا ليصبح المجموع الكلي 294494
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ترامب يفقد عقله ويدعو أنصاره للتجمع أمام الكونغرس ومنعه من المصادقة على فوز بايدن في الانتخابات

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