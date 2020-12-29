وزارة الصحة تعلن اليوم الخميس عن تسجيل 19 وفاة و1427 إصابة محلية جديدة بالكورونا ليصبح المجموع الكلي 294494
أهم العناوين
جرينتش+2 07:31
“الغرفة المشتركة” لفصائل المقاومة في غزة تعلن اليوم انطلاق مناورة “الركن الشديد” بمشاركة 12 جناحًا عسكريًا

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني