دار الإفتاء المصرية توضح ان تهنئة المسيحيين بأعيادهم أمر حث عليه الإسلام، ويجسد مكارم الأخلاق التي جاء بها الرسول

أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم تهنئة غير المسلمين بأعيادهم ومناسباته، كما وجهت رسالة إلى المسلمين جميعا، تزامنا مع حلول احتفالات أعياد الميلاد ورأس السنة الميلادية.

وأكدت دار الإفتاء في فيديو نشرته على صفحتها الرسمية بـ”فيسبوك”، أن تهنئة غير المسلمين بأعيادهم ومناسباتهم أمر حث عليه الإسلام، ويتفق مع مكارم الأخلاق التي جاء بها الرسول محمد (ص).

وأضافت أن “الإسلام قد أقر مبدأ العيش السلمي مع الناس جميعا دون نظر لعقائدهم، بل دعا إلى ودهم وصلتهم وإهدائهم وقبول الهدية منهم والإحسان إليهم كما كان الرسول محمد (ص) يفعل”.

وأوضحت أن “ميلاد الأنبياء خير وسلام للبشرية كلها”.

وتابعت أن الإسلام دين سلام ورحمة وبر وصلة، فالله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: “وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين”.

كما وجهت الدار رسالة إلى المسلمين جميعا، قائلة: “لا تترك نفسك للمتشددين والمتعصبين الذين يأخذون من الدين ما يوافق هواهم، واتبع منهج الله ورسوله”.

https://www.facebook.com/watch/?v=1119697878484919