إيران تعتبرها اتهامات مفبركة.. واشنطن تدرس ردا ضد ايران بعد استهداف سفارتها بالعراق بالصواريخ يوم الاحد الماضي
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جرينتش+2 04:54
قوات خاصة من جيش الاحتلال تعتقل الاسير المحرر “محمد كبها” بتهمة قتل مستوطنة في احراش جنين

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