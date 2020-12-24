إيران تعتبرها اتهامات مفبركة.. واشنطن تدرس ردا ضد ايران بعد استهداف سفارتها بالعراق بالصواريخ يوم الاحد الماضي
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جرينتش+2 04:54
تهنئة فلسطينية للمسيحيين العرب والآخرين بعيد الميلاد المجيد

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