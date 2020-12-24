المسيحيون الاردنيون يحتفلون بعيد الميلاد المجيد غدا

يشارك الأردنيون المسيحيون يوم غد الجمعة شعوب العالم بعيد الميلاد المجيد الذي يصادف في 25 كانون الأول من كل عام.

ويتذكر المسيحيون في هذه المناسبة مبادئ ومعاني الميلاد ورسالة السيد المسيح الداعية إلى السلام.

وتأتي احتفالات هذا العام بعيد الميلاد المجيد وسط فرحة غير مكتملة بسبب ما فرضته جائحة كورونا، وما تبعها من اجراءات، حفاظا على صحة المواطنين وحمايتهم من الفيروس.

وقد زار رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة اليوم مطرانية الروم الكاثوليك في عمان وقدم التهنئة للاخوة المسيحيين بعيد الميلاد المجيد وقرب حلول راس السنة الميلادية .

واكد رئيس الوزراء خلال لقائه رؤساء الكنائس المسيحية وبحضور مجموعة من الوزراء اننا نعيش معا مسلمين ومسيحيين في هذا الوطن الذي تنصهر فيه كل قيم المواطنة الحقة والتالف والمحبة بين جميع مكوناته الدينية والحضارية والثقافية والانسانية متمنيا للمسيحيين اعيادا مجيدة وسعيدة في ظل قيادة جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو ولي عهده الامين الامير الحسين بن عبدالله الثاني .

بدوره، أكد المطران كير جوزف جبارة مطران بترا وفيلادلفيا وسائر الاردن للروم الكاثوليك أهمية الاصطفاف خلف جلالة الملك عبد الله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبد الله، ولي العهد، في هذه الأيام العصبية التي يمر بها الأردن نتيجة تداعيات جائحة كورونا.

وقال إن الأردن لا يزال يشكل واحة أمان وسلام وطمأنينة لأبنائه ولكل إنسان مقيم على أرضه، وذلك بتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني، ومتابعة الحكومة، وجهود القوات المسلحة والأجهزة الأمنية في الحفاظ على الأمن والنظام.

وأشار المطران جبارة إلى أن زيارة رئيس الوزراء اليوم تعتبر من اللفتات الكريمة التي ترسخ أواصر الألفة والمحبة في قلب مجتمعنا الأردني، وتؤصل لتقليد عريق ونهج قويم تنمو في جنباته بذور الخير والإصلاح والاعتدال في هذه الارض الطيبة التي شرفها السيد المسيح بزيارته وتعمده في مائها .

ومن جانبه، قال رئيس كنيسة الروم الكاثوليك في صافوط الاب محمد شرايحة: امنيات كثيرة؛ الصحة اولها معلقة على شجرة الميلاد هذا العام، مضيفا اننا نحتفل في كل ارجاء المسكونة بعيد ميلاد المسيح ولأول مرة بالتاريخ متباعدين مع أقصى درجات الحيطة والحذر من تداعيات انتشار وباء كورونا المستجد وطفراته المتعددة.

واشار الى ان اجواء الميلاد هذا العام استثنائية بكل ما تحمله الكلمة من معنى حتى رجال الدين المسيحي وجهوا خطابهم الديني نحو المؤمنين بالسماح لكبار السن والأطفال بالاحتفال بالعيد من المنازل من خلال متابعة طقوس العيد وصلواته عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتقنيات المرئي والمسموع.

وبين شرايحة أن الأصل في الاحتفال بعيد ميلاد المسيح هو الفرح والمسرة والسلام والاحتفال بصاحب العيد وليس بالعيد بحد ذاته اي بمظاهره الخارجية، لافتا إلى أن عيد الميلاد هذا العام رغم الأزمة اصبح فرصة لاكتشاف الذات وأهل البيت الواحد للتركيز على جوهر العيد وهو عيش قيم واخلاقيات السيد المسيح بالمحبة وأعمال البرّ والتقوى والتسامح والعدل.