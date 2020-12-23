وزارة التربية تعلن ترقية 189 معلما وإداريا لشمولهم بنظام الرتب

قرر وزير التربية والتعليم الدكتور تيسير النعيمي وبناء على تنسيب لجنة الترقية المركزية لرتب المعلمين، ترقية 189 من المعلمين والإداريين ممن انطبقت عليهم شروط إشغال الرتب بواقع 119 معلمة و70 معلمًا.

وقالت الوزارة في بيان صحافي اليوم الأربعاء إن الترقيات شملت جميع الرتب، حيث تقرر ترقية 64 معلما ومعلمة إلى الرتبة الأولى (معلم)، و59 معلما ومعلمة إلى الرتبة الثانية (معلم أول)، و34 معلما ومعلمة إلى الرتبة الثالثة (معلم خبير).

كما تقرر ترقية 7 معلمين ومعلمات إلى الرتبة الأولى (مساند تربوي)، و5 معلمين ومعلمات إلى الرتبة الثانية (إداري تربوي أول)، و20 معلما ومعلمة إلى الرتبة الثالثة (إداري تربوي خبير).

وبينت أن صرف العلاوات سيكون وفقا للنظام المعدل لرتب المعلمين رقم 35 لسنة 2020 والبالغ 40 بالمئة للرتبة الأولى (معلم/ مساند تربوي)، و50 بالمئة للرتبة الثانية (معلم أول/ إداري تربوي أول)، و65 بالمئة للرتبة الثالثة (معلم خبير / إداري تربوي خبير)، و75 بالمئة لرتبة (معلم قائد/ قائد تربوي)، تزامنًا مع عودة العمل بزيادة العلاوات الفنية للقطاعات الحكومية اعتبارًا من مطلع العام المقبل.

وهنأ الوزير النعيمي المعلمين والمعلمات الذين شملتهم الترقيات، متمنياً لهم مزيداً من العطاء والتقدم.

وأوضحت الوزارة أن نظام الرتب هو أحد الحوافز المالية التي تقدمها الوزارة لكوادرها التعليمية والإدارية، مراعية مدى تطويرهم لكفاياتهم وقدراتهم المهنية التخصصية، حيث استفاد من هذا النظام أعداد كبيرة من كوادرها.

وقال إن نظام الرتب لا يهدف إلى تحفيز الكوادر المبدعة ماليًا فحسب، بل هو عامل مهم لتطوير مهنة التعليم التي تعد أهم مرتكزاتها الكوادر البشرية المؤهلة والمدربة.

ونشرت الوزارة أسماء المشمولين بالترقيات على موقعها الإلكتروني www.moe.gov.jo.

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