الاستقرار الفني هو سر تفوق نادي الوحدات هذا الموسم

قال مدير نشاط كرة القدم في نادي الوحدات ” زياد شلباية” ان سر نجاح النادي هذا الموسم هو الاستقرار الفني لفريق كرة القدم ، مقارنة بالأندية الأخرى.

وبين شلباية في تصريحات صحفية ، ان كل الأندية عانت من تداعيات ازمة كورونا ، والوحدات لم يكن استثناء في هذه الحالة ، فالأزمة زادت من الضائقة المالية التي يعانيها الفريق.

وأضاف شلباية : على الرغم من وجود إدارة مؤقتة للنادي ، الا انها عملت ما بوسعها ، وحافظت على الاستقرار للجهاز الفني لكرة القدم وهو الأهم، فيما غيرت اندية أخرى الجهاز الفني 3 او 4 مرات.

وتابع شلباية : الوحدات في هذا العام احرز بطولة الدرع ، ويتصدر حاليا الدوري ويمتلك أفضل دفاع وافضل هجوم فضلا عن هداف الدوري.

واردف : الموسم لم ينته ولكن نتمنى ان نحرز اللقب وان نصبح اول فريق يمثل الأردن في دوري ابطال اسيا الموسم المقبل.

وعن الموسم القادم قال شلباية : ما زال الحديث مبكرا ، ولكن سنقيم المرحلة الحالية بعد انتهاء الموسم ، وسنعزز الفريق بما يلبي طموحات جماهيره ، ولتمثيل الكرة الأردنية خير تمثيل في حال التأهل لدوري ابطال اسيا.

شلباية دعا اتحاد الكرة الى دعم الأندية ، وطالب بتغيير اللجان ، معتبرا انها لم تعد قادرة على تسيير الاتحاد.

كما دعا شلباية جماهير الوحدات الوقوف خلف النادي في المرحلة القادمة ، خصوصا وان النادي يعاني من ضائقة مالية، ومقبل على منافسات هامة أهمها دوري ابطال اسيا في حال نجح بالظفر بالدوري.