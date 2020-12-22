عضو لجنة مكافحة الأوبئة يعلن خلو الاردن من سلالة كورونا الجديدة

اعلن عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة، د. بسام الحجاوي، إنه لا يوجد أي أثر على دخول السلالة الجديدة لفيروس كورونا إلى المملكة.

وعزا الحجاوي في تصريحات إذاعية، الاهتمام الكبير بالسلالة الجديدة إلى سرعة انتشارها التي تفوق الفيروس العادي بنسبة 70%، وفقا لما ورد من المصدر في بريطانيا -منشأ هذه السلالة-.

وأضاف أن المعلومات المتوفرة حول السلالة الجديدة تفيد بأن الطفرة غيّرت صفات وبائية قليلة بالفيروس، لكن أهم ما ورد بشأنها، هو سرعة انتشارها وبالتالي فإن أعداد الإصابات ستزداد وبشكل أسرع.

وبين أن هذه السلالة لا يوجد في طبيعتها الجينية أي تأثير على المخاطر والمضاعفات والوفيات، حيث لم يثبت هذا الكلام حولها، واصفا وفرة المعلومات حول هذه السلالة بـ”الشحيحة”.

وأشار الحجاوي إلى وجود 17 طفرة جينية لفيروس كورونا منذ بداية شهر أيلول الماضي وحتى الآن، مؤكدا أنه لم يطرأ تغير في جينات الفيروس الأصلي.