فوكس نيوز: بيلوسي تخبر فريقها انها تخطط لجر ترامب من شعره وقدميه ورميه خارج البيت الأبيض حتى قبل انتهاء ولايته
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جرينتش+2 08:07
روسيا وسوريا تشترطان على “قسد” الكردية رفع العلم السوري في مدينة عين عيسى لحمايتها من الاجتياح التركي

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