انتباه..”المربعانية” تبدأ غدا الإثنين وتمتد اربعين يوما

تبدأ صباح الاثنين مرحلة الإنقلاب الشتوي، أو ما يعرف بالموروث الشعبي بـ”مربعانية الشتاء”، والتي تمتد من 21 كانون الأول الجاري وحتى يوم الثلاثين من كانون الثاني المقبل 2021.

وقال مدير ادارة الأرصاد الجوية رائد آل خطاب إن أيام المربعانية هي أبرد أيام السنة، حيث تتميز عادةً بالبرد الشديد وتشكل الصقيع وخصوصا إذا هبت على المنطقة رياح شرقية حيث تكون الرياح باردة جدا وجافة.

وأوضح آل خطاب أن أيام المربعانية قد تشهد أمطارا غزيرة وأحياناً تساقطا للثلوج وحالات انجماد إذا تأثرت المنطقة بمنخفضات جوية مصحوبة بكتل هوائية باردة ورطبة من أصل قطبي مع رياح شمالية غربية الى غربية.

وأشار إلى أن أمطار المربعانية تشكل عادةً ما نسبته 30 بالمئة من مجموع الموسم المطري العام على مستوى المملكة، إذ إن معدل مجموع الأمطار التي تهطل على المملكة منذ بداية الموسم المطري وحتى بداية فترة المربعينية (فصل الخريف) تشكل عادةً ما نسبته 27 بالمئة من المعدل الموسمي العام.

وعادة ما يترقب الأردنيون مربعانية الشتاء، التي ارتبطت بأذهان الناس على أنها الأيام الأشد بردا والأكثر أمطارا خلال العام.

وتشرق الشمس غدا الاثنين الساعة السادسة و32 دقيقة من الزاوية الجنوبية الشرقية ومقدارها 117°، وتغرب في الزاوية الجنوبية الغربية ومقدارها 243° عند الساعة الرابعة و36 دقيقة مساء، وبذلك يكون عدد ساعات النهار لهذا اليوم 10 ساعات و4 دقائق وهو أقصر نهار لهذا العام فيما يبلغ عدد ساعات الليل 13 ساعة و56 دقيقة.

وفي السياق، قال آل خطاب إن “المربعانية” تتبعها، “خمسينية الشتاء” التي يطلق عليها أيضا “برد الطويلين”، قسّمها الأقدمون إلى “سعد الذابح، وسعد بلع، وسعد السعود، وسعد الخبايا،”، ولكل من هذه التسميات دلالة عن شدة البرد أو بدء الدفء أو بداية تبرعم الأشجار.