في محاولة اولى لازالة مظلمة تاريخية.. بايدن يرشح أول أمريكية من اهل البلاد الأصليين لمنصب وزيرة الداخلية

أعلن الفريق الانتقالي للرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، مساء الخميس، أن بايدن سيرشح النائبة عن ولاية نيو مكسيكو، ديب هالاند لقيادة وزارة الداخلية.

وتنتمي هالاند، البالغة 60 عاما، إلى شعوب البويبلو وهم من سكان أمريكا الأصليين في ولاية نيو مكسيكو، وفي حال توليها المنصب ستكون أول أمريكية تستلم منصب وزير في الولايات المتحدة.

ووصف فريق بايدن-هاريس الانتقالي هالاند بأنها “خادمة العامة، كاسرة الحواجز، قضت حياتها المهنية تكافح من أجل حقوق العائلات، بما في ذلك في الأمم القبلية والمجتمعات الريفية والمجتمعات الملونة”، وستكون جاهزة لحماية بيئتنا والنضال من أجل مستقبل طاقة نظيفة من اليوم الأول”.

وقالت هالاند في تغريدة ردا على الترشيح: “تربيتي في منزل أمي في بويبلو جعلتني أكثر عنفوانية، وسأعمل بعنفوانية من أجلنا جميعًا وكوكبنا وكل أرضنا المحمية”.

ورحب السكان الأصليون (ما يسمى بالهنود الحمر) والعديد من النواب الديمقراطيين بالفكرة، حيث كتب النائب الديمقراطي الذي يمثل ولاية أريزونا، راؤول غريغالفا، رسالة إلى الكونغرس، بشأن ترشيح هالاند، قائلا، “حان الوقت لتقديم أمريكي أصلي صورة تاريخية كاملة في الوزارة الداخلية”.

وقال رئيس أمة نافاجو جوناثان نيز بأنه “يوم تاريخي وغير مسبوق حقًا لجميع السكان الأصليين”.

وهنأ السناتور عن ولاية نيو مكسيكو، توم أودال، الذي تقاعد بعد 22 عامًا في الكونغرس وكان يُعتبر في البداية المرشح الأول لمنصب وزير الداخلية، هالاند، واصفا القرار بالهام.

وأصبحت هالاند في عام 2018، واحدة من أول امرأتين من السكان الأصليين في الكونغرس، جنبًا إلى جنب مع النائبة شاريس دافيدز من ولاية كنساس.