لهذا السبب امتنعت المطربة نور الهدى عن الزواج من فريد الأطرش

نور الهدى إلكسندر نقولا بدران، ممثلة ومغنية لبنانية تميزت بغناء الموشحات.. أسماها يوسف وهبي “نور الهدى” وهو الاسم الذي اشتهرت به وعرفها الجمهور من خلاله، ولقبها أيضا بـ(أم كلثوم لبنان) بعدما عملت مع عدد كبير من اشهر الفنانيين مثل محمد عبدالوهاب وفريد الأطرش ومحمد فوزي، كما تعرفت على الملك فاروق وغنت له في حفل بالسفارة السورية بالقاهرة.

أما قصة رفضها الزواج من فريد الأطرش كما ترويها المطربة اللبنانية فتقول: “كنت أعمل مع فريد في فيلم متقولش لحد وكانت معنا سامية جمال، وكان مفروضا أن اشترك مع فريد في غناء (ديالوغ) قمر الزمان الذي أقول في إحدى فقراته (بقول أحبك) وأحسست أنني أقولها من قلبي، وبعدها قمت بدور البطولة في فيلمه الثاني معي (عايز أتجوز) بالاشتراك مع الراقصة ليلى الجزائرية، وذات مساء وبينا كنت وليلى جالستين إلى مقعد مزدوج وبجوارنا المخرج أحمد بدرخان زوج أسمهان السابق،جاء فريد وركع قربنا وألقى يده عليّ واليد الاخرى على ليلى، وقال لأحمد: أنا عايز اتجوز نور الهدى، ممكن تطلبها لي يا أحمد من باباها؟

على الفور أجابه أحمد: أنها أمامك.. فقلت: هذا يسعدني يا فريد الزواج منك، إنما هناك فارق الدين بيننا..

انتهى الأمر عند هذا الحد، ولم يعد فريد اليه بعد ذلك.

جدير بالذكر أن الفنانة نور الهدى شاركت في كثير من الأعمال الفنية، فغنت مع محمد عبدالوهاب في فيلم “لست ملاكا” آخر الأفلام التي شارك فيها عبدالوهاب بأغنية “كنت فين تايه وغايب”، و”اضحكي وغني” ، وقامت ببطولة فيلم شباك حبيبي مع الفنان أنور وجدي وأدت دويتو شباك حبيبي مع المطرب عبد العزيز محمود، وفيلم غرام راقصة مع الفنان محمد فوزي، كما قامت ببطولة فيلم برلنتي أمام يوسف وهبي، وغيرها من الأعمال الفنية المتعددة والمتنوعة.