وزارة الصحة تعلن اليوم الجمعة عن تسجيل 22 وفاة و1708 إصابة محلية جديدة بالكورونا ليصبح المجموع الكلي 271,514
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جيش الاحتلال التركي ينسحب، دون اعلان، من آخر نقطتي مراقبة محاصرتين من قبل الجيش العربي السوري في ريف حلب

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