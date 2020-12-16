وزارة الصحة تعلن اليوم الجمعة عن تسجيل 22 وفاة و1708 إصابة محلية جديدة بالكورونا ليصبح المجموع الكلي 271,514
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وزارة الصحة تعلن اليوم الاربعاء عن تسجيل 28 حالة وفاة و2561 إصابة جديدة بالكورونا ليصبح العدد الكلي 267,585

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