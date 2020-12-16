في استطلاع أجراه مركز للبحوث السياسية برام الله.. غالبية فلسطينية تؤيد استقالة عباس، وترفض التنسيق مع الاحتلال
أهم العناوين
جرينتش+2 05:21
ضبط 4 اشخاص قاموا بالتحطيب وقطع الاشجار الحرجية بمحافظة إربد

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني