في استطلاع أجراه مركز للبحوث السياسية برام الله.. غالبية فلسطينية تؤيد استقالة عباس، وترفض التنسيق مع الاحتلال
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جرينتش+2 05:19
محكمة امن الدولة تستمع اليوم إلى 3 شهود بقضية “فتى الزرقاء”

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