وزارة الصحة تعلن اليوم الاثنين شفاء 169 حالة و42 وفاة و2863 اصابة محلية بالكورونا ليصبح المجموع الكلي 262,477

أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 42 وفاة و2863 إصابة بفيروس كورونا المستجدّ في المملكة اليوم الاثنين، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 3407 وفيات، و262477 إصابة.

وقد توزّعت الإصابات الجديدة على 932 حالة في محافظة العاصمة عمّان، و778 حالة في محافظة إربد، منها 194 حالة في الرمثا، و296 حالة في محافظة المفرق، و219 حالة في محافظة الزرقاء، و143 حالة في محافظة جرش، و128 حالة في محافظة عجلون، و96 حالة في محافظة البلقاء، و96 حالة في محافظة الكرك، و84 حالة في محافظة العقبة، و46 حالة في محافظة معان، منها 10 حالات في البترا، و44 حالة في محافظة الطفيلة، وحالة واحدة في محافظة مأدبا.

وأشار الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة إلى أن عدد الحالات النشطة حاليّاً وصل إلى 36416 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات 181 حالة، فيما غادرت 169 حالة.

ولفت إلى أن إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 1148 حالة، في حين بلغ إجمالي عدد أسرّة العزل المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس 1008 بنسبة إشغال بلغت 24 بالمئة، فيما بلغ إجمالي عدد أسرّة العناية الحثيثة المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس 324 بنسبة إشغال بلغت 36 بالمئة.

كما بلغ إجمالي عدد أجهزة التنفّس الاصطناعي المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس 153 جهازا ً بنسبة إشغال بلغت 18 بالمئة.

كما أشار الموجز إلى تسجيل 4187 حالة شفاء اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 222654 حالة.

وأضاف أن 21717 فحصاً مخبريّاً أجري اليوم، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء وحتى الآن 2850723 فحصاً، لافتا ً إلى أن نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم وصلت إلى قرابة 18ر13 بالمئة.

ودعت الوزارة الجميع إلى الالتزام بأوامر الدّفاع، واتّباع سبل الوقاية، خصوصاً ارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من 20 شخصاً، إضافة إلى متابعة الحملة التوعوية التي أطلقتها الوزارة للوقاية من عدوى فيروس كورونا وتشجيع الأفراد على حماية أسرهم ومجتمعهم (# بحميهم).