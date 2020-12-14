في منخفض جوي ماطر وعاصف.. جبهة هوائية اولى تدخل مساء اليوم الاثنين تليها جبهة ثانية غدا وبعده

تكون الأجواء، اليوم الإثنين، خلال ساعات النهار لطيفة الحرارة بوجه عام في اغلب مناطق المملكة، ومعتدلة في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتدريجيا مع ساعات المساء تعبر المملكة جبهة هوائية اولى في مقدمة منخفض جوي يتمركز الى شرق جزيرة كريت، وتتزايد كميات الغيوم، وتكون الاجواء غائمة جزئياً الى غائمة.

وبحسب تقرير دائرة الارصاد الجوية، تهطل زخات من المطر في الأنحاء الغربية من المملكة بما فيها مدينة العقبة، وتمتد الهطولات لتشمل باقي مناطق المملكة، وتكون الهطولات غزيرة أحياناً ومصحوبة بالرعد وتساقط زخات من البرد في بعض المناطق، مما يؤدي إلى تشكل السيول وارتفاع منسوب المياه في الأودية والمناطق المنخفضة بما فيها مدينة العقبة.

وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احياناً تتجاوز سرعتها 50 كم/الساعة في بعض المناطق، وتكون مثيرة للغبار قبل الهطول المطري، مما يؤدي الى تدني مدى الرؤية الافقية خاصة في جنوب وشرق المملكة .

ويطرأ يوم غدٍ الثلاثاء، انخفاض ملموس على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة نسبياً وغائمة جزئياً، ومع ساعات الليل واقتراب المنخفض ليتمركز فوق جزيرة قبرص تعبر المملكة تدريجياً جبهة هوائية ثانية.

وتتزايد كميات الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الأجواء باردة وغائمة، وتهطل الامطار في المناطق الشمالية والوسطى والجنوبية الغربية من المملكة، وأجزاء محدودة من المناطق الشرقية، وقد تكون الهطولات مع ساعات الليل المتاخرة غزيرة أحياناً، مما يؤدي الى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والآخر وتكون مثيرة للغبار، مما يؤدي الى تدني مدى الرؤية الافقية خاصة في مناطق البادية.

ويتعمق يوم الأربعاء تأثير المنخفض الجوي على المملكة، وتوالي درجات الحرارة انخفاضها وتكون الأجواء باردة وماطرة بين الحين والآخر في اغلب مناطق المملكة، وبتوقع ان تكون الهطولات في بعض الاجزاء الغربية من المملكة غزيرة أحياناً ومصحوبة بالرعد وتساقط حبات البرد، مما يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والاخر وتكون مثيرة للغبار في المناطق الصحراوية.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 22 – 10 درجات مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 16 – 8، وفي مرتفعات الشراة 18 – 7 ، وفي مناطق البادية 24 – 9، وفي مناطق السهول 21 – 9، وفي الاغوار الشمالية 24 – 13، وفي الأغوار الجنوبية 26 – 15، وفي البحر الميت 27 – 14، وفي خليج العقبة 28 – 15 درجة مئوية. — (بترا)

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