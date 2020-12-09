الحكومة تعلن عن إجراءات جديدة متعلقة بالحظر قبل نهاية العام

كشف وزير الدولة لشؤون الإعلام والناطق الرسمي بإسم الحكومة علي العايد عن توجه الحكومة لإعلان إجراءات جديدة متعلقة بالحظر الجزئي الليلي والحظر الشامل أيام الجمع قبل نهاية العام الحالي.

وقال العايد خلال حديثه لإذاعة “حياة أف ام” ،صباح اليوم الأربعاء، إن الحكومة ستعلن عن الاجراءات الجديدة المتعلقة بالحظر قبل نهاية العام الحالي، مشيرا الى أن الحكومة تدرس كافة المعطيات المتعلقة بالوباء.

ولفت العايد الى أن الحكومة تشعر بالاستقرار وبمؤشرات إيجابية حول الوضع الوبائي في الأردن.

وبين أن الحكومة تدرس باستمرار قراراتها المتعلقة بالحظر بناء على الوضع الوبائي في المملكة، حتى يتم التوازن بين صحة المواطن والمعطيات الطبية.

وأكد العايد أن على الحكومة مسؤولية وتحديات وعلى المواطن أيضاً تحديات كبيرة، قائلا: “مدركون كمية المعاناة التي يشعر بها المواطن”.

وحول قانون الدفاع قال العايد إن القانون جاء بسبب تداعيات كورونا وسيتم إعادة النظر به حال انتفاء التداعيات.

وحول لقاح كورونا، توقع العايد توفره في الأردن خلال الربع الأوّل من العام المقبل، مؤكدا أن توزيعه سيكون وفق أولويات محدّدة.