“أمن الدَّولة” تعاقب بالسجن 15 سنةعلى مدانين باللصوصية والمخدرات والإرهاب

عاقبت محكمة أمن الدَّولة، عددًا من المتهمين المحالين إليها بالسَّجن حتى 15 عامًا، بعد إدانتهم بتهم تشكيل عصابات قصدت بها القيام بأعمال لصوصية، وتصدير السِّلاح، واستيراد المواد المخدرة، والقيام بأعمال إرهابية.

وأصدرت المحكمة قراراتها في جلسة علنية، عقدتها اليوم الأربعاء، برئاسة رئيسها المقدَّم القاضي العسكري الدكتور موفق المساعيد، وعضوية القاضي المدني عفيف الخوالدة، والرَّائد القاضي العسكري صفوان الزعبي.

وقرَّرت المحكمة وضع عدد من المتهمين بالأشغال المؤقتة لمدة تراوحت بين 3 إلى 7 سنوات، بعد إدانتهم بتهمة التهديد بالقيام بأعمال إرهابية والترويج لأفكار جماعة إرهابية والالتحاق بتنظيمات إرهابية.

وأصدرت حكمًا بالسَّجن بحق متهمين ووضعهم بالأشغال المؤقتة بين 3 سنوات ونصف إلى 15 سنة، بعد انَّ ثبت للمحكمة قيامهم بتصدير أسلحة نارية أوتوماتيكية على وجه غير مشروع، وحيازة وصنع مواد حارقة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع أيضًا.

وأعلنت وضع ثلاثة متهمين بالأشغال المؤقتة لمدة تراوحت بين 7 إلى 15 سنة، بعد قيامهم بتشكيل عصابة بقصد التَّعدي على الأشخاص والأموال وارتكاب أعمال اللصوصية، ووضع متهمين باستيراد كميات من المواد المخدرة لغايات الاتجار بها بالأشغال المؤقتة بين 12 إلى 15 سنة.

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