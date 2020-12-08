"الصحة" تعلن اليوم الاربعاء شفاء 160 حالة و44 وفاة و3088 اصابة بكورونا جميعها محلية ليصبح العدد الكلي 250,219
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“الصحة” تعلن اليوم الثلاثاء شفاء 167 حالة و46 وفاة و3062 اصابة بكورونا جميعها محلية ليصبح العدد الكلي 247,131

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