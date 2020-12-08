“الصحة” تعلن اليوم الثلاثاء شفاء 167 حالة و46 وفاة و3062 اصابة بكورونا جميعها محلية ليصبح العدد الكلي 247,131

اعلنت وزارة الصحة تسجيل 46 حالة وفاة و 3062 إصابة بفيروس كورونا المستجد في المملكة، اليوم الثلاثاء، ليرتفع العدد الاجمالي للوفيات الى 3162 حالة والاصابات الى 247131 .

وقد توزعت الاصابات على (1062) حالة في محافظة العاصمة عمّان , و (768) حالة في محافظة إربد، منها (37) حالة في الرمثا , و(310) حالات في محافظة الزرقاء , و(168) حالة في محافظة البلقاء , و (144) حالة في محافظة المفرق , و (137) حالة في محافظة الكرك , و (118) حالة في محافظة عجلون , و (113) حالة في محافظة جرش , و (108) حالات في محافظة العقبة , و(54) حالة في محافظة الطفيلة , و (46) حالة في محافظة مأدبا و(34) حالة في محافظة معان، منها (14) حالة في البترا.

واشار الموجز الاعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة الى ان عدد الحالات النشطة حاليّاً وصل الى 46911 حالة في حين بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم للعلاج في المستشفيات المعتمدة (194) حالة، فيما غادرت (167) حالة المستشفيات بعد شفائها.

كما يبلغ إجمالي عدد الحالات التي تتلقّى العلاج في المستشفيات حاليّاً (1406) حالات، ونسبة الإشغال بالعناية الحثيثة (45%)، في حين بلغ عدد حالات الشفاء لهذا اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات (5025) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء الى 197058 .

كما أشار الموجز إلى إجراء 22308 فحوصات مخبرية اليوم، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات 2731879 فحصاً، لافتا إلى أن نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم وصلت إلى قرابة 73ر13 بالمائة .

ودعت وزارة الصحّة الجميع إلى الالتزام بأوامر الدّفاع، واتّباع سبل الوقاية، خصوصاً ارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من (20) شخصاً، ومتابعة الحملة التوعوية التي أطلقتها الوزارة للوقاية من عدوى فيروس كورونا وتشجيع الأفراد لحماية أسرهم ومجتمعهم (#بحميهم).