"الصحة" تعلن اليوم الاربعاء شفاء 160 حالة و44 وفاة و3088 اصابة بكورونا جميعها محلية ليصبح العدد الكلي 250,219
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إغلاق 116 محل أدوات منزلية و 854 سوبر ماركت و 94 مطعما

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