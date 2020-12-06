انخفاض كبير في حجم التداول العقاري خلال الـ 11 شهرا الماضية

بلغ حجم التداول في سوق العقار في الأردن، خلال الأحد عشر شهرا الأولى من العام الحالي، 2.870 مليار دينار أردني، بانخفاض بلغت نسبته 28%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2019، بحسب التقرير الشهري لدائرة الأراضي والمساحة.

فقد انخفض حركة بيع العقار في الأردن خلال الأحد عشر شهرا الأولى من عام 2020 بنسبة 9%، حيث انخفضت بيوعات الشقق بنسبة 14%، وانخفضت بيوعات الأراضي بنسبة 7% مقارنة بنفس الفترة من عام 2019، فيما انخفض حركة بيع العقار في الأردن خلال شهر تشرين الثّاني/ نوفمبر الماضي بنسبة 21%، حيث انخفضت بيوعات الشقق بنسبة 24%، وانخفضت بيوعات الأراضي بنسبة 20% مقارنة بنفس الشهر من عام 2019.

وأشار التقرير إلى أن مديرية تسجيل شمال عمّان جاءت بالمرتبة الأولى بحجم تداول بلغ 584 مليون دينارا تقريبا، تلتها مديرية تسجيل أراضي عمان بالمرتبة الثانية 319 مليون دينارا تقريبا، ثم مديريّة تسجيل أراضي غرب عمّان 294 مليون دينارا تقريبا، فيما جاءت مديريّة تسجيل أراضي جنوب عمّان رابعا وبحجم تداول بلغ 271 مليون دينارا تقريبا.

وبحسب التقرير، ارتفت قيمة إعفاءات الشقق خلال الأحد عشر شهرا الأولى من عام 2020 بنسبة 22%، مقارنة بنفس الفترة من عام 2019؛ لتبلُغ 71,802,779 دينارا أردنيا، وانخفضت قيمة إعفاءات الشقق خلال شهر تشرين الثّاني/ نوفمبر الماضي بنسبة 26%، مقارنةً بنفس الشهر من عام 2019؛ لتبلُغ 7,517,830 دينارا أردنيا.

وانخفض حجم التداول في سوق العقار الأردني خلال شهر تشرين الثّاني/ نوفمبر الماضي، بنسبة 23% مقارنة بنفس الشهر من عام 2019؛ ليبلُغ 308 مليون دينارا أردنيا تقريبا.

وأشار التقرير إلى انخفاض قيمة الإيرادات خلال الأحد عشر شهرا الأولى من عام 2020، بنسبة بلغت 42% مقارنة، بنفس الفترة من عام 2019؛ لتبلُغ 115,722,666 دينارا أردنيا، فيما انخفضت قيمة الإيرادات خلال شهر تشرين الثّاني/ نوفمبر من عام 2020 بنسبة 20% مقارنة بنفس الشهر من عام 2019؛ لتبلُغ 12,634,160 دينارا أردنيا.

وبحسب التقرير، انخفضت قيمة مجموع الإيرادات وإعفاءات الشقق خلال الأحد عشر شهرا الأولى من عام 2020 بنسبة 28%، مقارنةً بنفس الفترة من عام 2019؛ لتبلُغ 187,525,445 دينارا أردنيا، فيما انخفضت قيمة مجموع الإيرادات وإعفاءات الشقق خلال شهر تشرين الثّاني/ نوفمبر الماضي، بنسبة 23% مقارنة بنفس الشهر من عام 2019؛ لتبلُغ 20,151,990 دينارا أردنيا.

وانخفضت حركة بيوعات الأجانب خلال الأحد عشر شهراً الأولى من عام 2020 بنسبة 34%، حيث انخفضت بيوعات الشقق بنسبة 25%، وانخفضت بيوعات الأراضي بنسبة 46% مقارنة بنفس الفترة من عام 2019.

وأوضح التقرير أن القيمة التقديرية لبيوعات غير الأردنيين خلال الأحد عشر شهراً الأولى من عام 2020 انخفضت بنسبة 23% مقارنةً بنفس الفترة من عام 2019، حيث بلغت 153,143,316 دينارا.

وانخفضت حركة بيوعات الأجانب خلال شهر تشرين الثّاني/ نوفمبر من عام 2020 بنسبة 35%، حيث انخفضت بيوعات الشقق بنسبة 17%، وانخفضت بيوعات الأراضي بنسبة 58% مقارنة بنفس الشهر من العام السابق.

وانخفضت القيمة التقديرية لبيوعات غير الأردنيين خلال شهر تشرين الثّاني/ نوفمبر من عام 2020 بنسبة 21% مقارنة بنفس الشهر من عام 2019؛ حيث بلغت 18,791,773 دينارا.