“الصحة” تعلن اليوم الاحد شفاء 177 حالة و46 وفاة و2576 اصابة بكورونا جميعها محلية ليصبح العدد الكلي 240,089

أعلنت وزارة الصحة تسجيل 46 وفاة و2576 إصابة بفيروس كورونا المستجدّ في المملكة اليوم الأحد، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 3056 والإصابات إلى 240089.

وقد توزّعت الإصابات على 952 حالة في محافظة العاصمة عمّان، و661 حالة في محافظة إربد، منها 11 حالة في الرمثا، و263 حالة في محافظة الزرقاء، و137 حالة في محافظة الكرك، و133 حالة في محافظة البلقاء، و110 حالات في محافظة المفرق، و97 حالة في محافظة العقبة، و64 حالة في محافظة جرش، و58 حالة في محافظة مأدبا، و39 حالة في محافظة عجلون، و34 حالة في محافظة معان، منها 14 حالة في البترا، و28 حالة في محافظة الطفيلة.

وأشار الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة إلى أن عدد الحالات النشطة حاليّاً وصل إلى 49589 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم للعلاج في المستشفيات المعتمدة 194 حالة، فيما غادرت 177 حالة المستشفيات بعد شفائها.

ولفت إلى أن إجمالي عدد الحالات التي تتلقّى العلاج في المستشفيات حاليّاً 1689 حالة، منها 401 حالة على أسرّة العناية الحثيثة.

كما أشار الموجز إلى تسجيل 4981 حالة شفاء اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات، ليصل إجمالي حالات الشفاء 187444 حالة.

وأضاف أن 16979 فحصاً مخبريّاً أجري اليوم، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء وحتى الآن 2684520 فحصاً، لافتا إلى أن نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم وصلت إلى قرابة 17ر15 بالمئة.

ودعت الوزارة الجميع إلى الالتزام بأوامر الدّفاع، واتّباع سبل الوقاية، خصوصاً ارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من 20 شخصاً، إضافة إلى متابعة الحملة التوعوية التي أطلقتها الوزارة للوقاية من عدوى فيروس كورونا وتشجيع الأفراد لحماية أسرهم ومجتمعهم (#بحميهم).