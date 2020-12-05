حزب الله يخترق أجواء فلسطين المحتلة بطائرة مسيرة ويعرض مشاهد لقواعد عسكرية اسرائيلية/ فيديو

بثّت قناة “المنار” التابعة لـ”حزب الله” اللبناني، مساء امس الجمعة، مشاهد قالت إنها لقاعدتين عسكريّتين إسرائيليّتين شمالي فلسطين المحتلة.

وأضافت القناة أنّ المشاهد قد التقطت بطائرة مسيّرة عادت إلى القاعدة التي انطلقت منها دون أن يسقطها الجيش الإسرائيلي.

والقاعدتان، وفق “المنار”، هما قاعدة في رويسات العلم في مزارعا شبعا المحتلة، وأخرى لـ”ثكنة براينط” العسكرية.

ولم تذكر القناة موعد التقاط الصور أو إن كانت حديثة أم لا، وبثّت شريط الفيديو خلال وثائقي يحمل عنوان “التحرير الثاني” يستعرض التدخل العسكري لـ”حزب الله” في سورية.

ويأتي نشر الصور في الوقت الذي أشارت فيه وسائل إعلام لبنانيّة إلى أنّ “حزب الله” استنفرّ قواته مؤخرًا اثناء مناورة إسرائيليّة واسعة خلال الأسبوعين الأخيرين، تحسّبًا لاحتمال أن تشنّ إسرائيل حربًا على لبنان.