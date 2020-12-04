مطلوب للاحتلال منذ 10 سنوات.. قوة اسرائيلية تعتقل قائد كتائب شهداء الاقصى مؤيد الالفي في نابلس

اعتقلت قوات الإحتلال الإسرائيلي بمساندة قوات خاصة الاسرائيلية مؤيد الالفي أحد قادة كتائب شهداء الاقصى في نابلس .

وقالت مصادر أمنية أن مؤيد الالفي، 46 عاما، مطلوب لقوات الاحتلال الإسرائيلي منذ أكثر من عشر سنوات، حيث كان ضمن صفقة التسويات التى طالت عشرات المطلوبين لقوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الانتفاضة الثانية .

واضافت المصادر الأمنية أن قوات خاصة إسرائيلية كانت تتواجد في منطقة شارع التعاون بمدينه نابلس وكانت تراقب عن كثب تحركات الالفي لعدة ساعات، حيث تم اعتقاله من قبل القوات الخاصة الإسرائيلية قبل دخول قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى المنطقة فيما تم الخروج من نابلس من منطقة الطور .