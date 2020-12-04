عرب 48 يستنزفون انفسهم.. 84 قتيلا حصيلة استمرار دوامة العنف والقتل فيما بينهم خلال العام الحالي!!!

استيقظ المجتمع العربي/ عرب 48 داخل الكيان الاسرائيلي، امس الخميس، على جريمتي قتل جديدتين في مسلسل القتل الثأري المتبادل بين عدة اطراف عربية فلسطينية، وسط تشفي – وربما تشجيع – اجهزة وسلطات العدو الصهيوني،

ففي اللد قتل المواطن فهمي حيناوي، البالغ من العمر خمسة وخمسين عاما، اثر تعرضه لاطلاق النار على شارع طريق رقم أربعين عند مدخل المدينة .واقرت طواقم الاسعاف مصرعه في مكان الحادث.

وفي مستشفى هيلل يافه بالخضيرة توفي الشاب محمد بدران، البالغ من العمر سبعة وعشرين عاما من سكان زيمر، متأثرا بالجراح التي أصيب بها ، بعد تعرضه لاطلاق نار خلال تواجده بسيارته في بلدة جت المثلث الليلة الماضية.

وبهاتين الجريمتين تبلغ حصيلة ضحايا العنف في المجتمع العربي 84 قتيلا منذ مطلع العام الجاري، بحسب معطيات جمعية مبادرات إبراهيم.