"الصحة" تعلن اليوم الاحد شفاء 177 حالة و46 وفاة و2576 اصابة بكورونا جميعها محلية ليصبح العدد الكلي 240,089
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عرب 48 يستنزفون انفسهم.. 84 قتيلا حصيلة استمرار دوامة العنف والقتل فيما بينهم خلال العام الحالي!!!

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