"الصحة" تعلن اليوم الاحد شفاء 177 حالة و46 وفاة و2576 اصابة بكورونا جميعها محلية ليصبح العدد الكلي 240,089
أهم العناوين
جرينتش+2 09:39
ذكرى رحيل أحمد فؤاد نجم.. شاعر الغلابا

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني