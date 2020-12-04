“الصحة” تعلن اليوم الجمعة شفاء 203 حالات و51 وفاة و3116 اصابة بكورونا جميعها محلية ليصبح العدد الكلي 234,353

أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 51 وفاة و 3116 إصابة بفيروس كورونا المستجدّ في المملكة اليوم الجمعة، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 2960، والإصابات إلى 234353.

وقد توزّعت الإصابات على 1041 حالة في محافظة إربد، منها 302 حالة في الرمثا، و888 حالة في محافظة العاصمة عمّان، و304 حالات في محافظة المفرق، و249 حالة في محافظة الزرقاء، و211 حالة في محافظة جرش، و168 حالة في محافظة البلقاء، و116 حالة في محافظة الكرك، و47 حالة في محافظة مأدبا، و31 حالة في محافظة عجلون، و27 حالة في محافظة معان، منها 12 حالة في البترا، و26 حالة في محافظة الطفيلة، و8 حالات في محافظة العقبة.

وأشار الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة إلى أن عدد الحالات النشطة حاليّاً وصل إلى 54198 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم للعلاج في المستشفيات المعتمدة 173 حالة، فيما غادرت 203 حالات المستشفيات بعد شفائها.

ولفت إلى أن إجمالي عدد الحالات التي تتلقّى العلاج في المستشفيات حاليّاً بلغ 1749 حالة، منها 409 حالات على أسرّة العناية الحثيثة.

كما أشار الموجز إلى تسجيل 3826 حالة شفاء اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات، ليصل إجمالي حالات الشفاء 177195 حالة.

وأضاف أن 21761 فحصاً مخبريّاً أجري اليوم، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت منذ بدء الجائحة وحتى الآن 2648917 فحصاً، لافتا ًإلى أن نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم وصلت إلى قرابة 3ر14 بالمئة.

ودعت الوزارة الجميع إلى الالتزام بأوامر الدّفاع، واتّباع سبل الوقاية، خصوصاً ارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من 20 شخصاً، إضافة إلى متابعة الحملة التوعوية التي أطلقتها الوزارة للوقاية من عدوى فيروس كورونا وتشجيع الأفراد لحماية أسرهم ومجتمعهم (#بحميهم).