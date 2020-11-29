موسيقار الاجيال يرفض الاستماع لاغنية “ايظن” الا بعد السفرجي

كان موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، يخشى سماع ألحانه عندما تذاع لأول مرة، وكان يوصي عددا من أصدقاءه أن يستمعوا إلى الراديو ثم يخبروه بنجاح اللحن من عدمه.

وروى خبر نشر في جريدة الجمهورية المصرية بتاريخ 4/4/1960، عن شخصية محددة كان يثق بها عبد الوهاب لتؤكد له مدى نجاح ألحانه، وكان ذلك حين قدم لحنا جديدا للمطربة نجاه الصغيرة، لقصيدة «أيظن أني لعبة في يديه» من كلمات الشاعر نزار قباني.

فقد اتصل به كامل الشناوي تليفونيا أثناء إذاعة اللحن وقال له: افتح الراديو يا مجنون.. اسمع مجدك باذنيك.. ولكن عبد الوهاب أصر على إلا يسمع اللحن إلا بعد تسجيله في اليوم التالي.

وظل موسيقار الأجيال يتلقى التهاني حتى الساعة السادسة صباح اليوم التالي، وعندما سمع اللحن مسجلا بكى واتصل بنجاة والتي كانت لم تنم أيضا بسبب اتصالات المعجبين والمعجبات طوال الليل.. وقال لها بتعملي أيه يا نجاه؟.

قالت: “أنا لسة لابسة فستان الحفلة ولم أنم لحظة واحدة من التليفونات.

وأمسكت السيدة نهلة القدسي بسماعة التليفون وقالت لنجاة : تعالي عندنا فورا لنسمع التسجيل معا، وذهبت نجاة بالفعل إلى منزل عبد الوهاب في الساعة السابعة صباحا.

وقال عبد الوهاب أن أول من اقنعه بنجاح اللحن هو عمر.. فتساءل أصدقاءه في دهشة : ومن هو عمر؟

فقال: عمر السفرجي.. عندما أراه ينفعل بلحن فأن هذا يكفي عندي دليلا على نجاح اللحن شعبيا على الأقل!.

يذكر أن محمد عبد الوهاب، ولد في حارة برجوان بحي باب الشعرية بالقاهرة، وعمل كملحّن ومؤلف موسيقى وكممثل سينمائي.

بدأ حياته الفنية مطرباً بفرقة فوزي الجزايرلي عام 1917 م، وفي عام 1920 م قام بدراسة العود في معهد الموسيقى العربية، ثم بدأ العمل في الإذاعة عام 1934 م وفي السينما عام 1933.

ارتبط بأمير الشعراء أحمد شوقي ولحن أغاني عديدة لأمير الشعراء، غنى معظمها بصوته، ولحن كليوباترا والجندول من شعر علي محمود طه وغيرها.

كما لحن للعديد من المغنيين في مصر والبلاد العربية، منهم فيروز وأم كلثوم وليلى مراد وعبد الحليم حافظ ونجاة الصغيرة وفايزة أحمد ووردة الجزائرية وصباح وطلال مداح وأسمهان، إلى جانب أنه كان أول مكتشف للفنان إيهاب توفيق في أواخر الثمانينات.