وفاتان وثلاث اصابات من مرتبات الجيش بحادث انزلاق مركبة عسكرية

صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة – الجيش العربي، أنه وأثناء قيام إحدى الآليات العسكرية التابعة للمنطقة العسكرية الشرقية بجولة تفتيشية روتينية يومية ضمن منطقة المسؤولية صباح اليوم الجمعة، تعرضت الآلية لحادث انزلاق نتيجة صعوبة الرؤية بسبب الضباب الكثيف.

وبين المصدر المسؤول، أن الحادث أدى إلى وفاتين وثلاث إصابات، وتم إخلاء الوفيات وإسعاف المصابين بواسطة طائرة إخلاء طبي إلى مدينة الحسين الطبية لتلقي العلاج اللازم .

وإذ تنعى القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، المتوفين وتحسبهم عند الله سبحانه وتعالى، وتعزي ذويهم، متمنية الشفاء العاجل للمصابين، لتؤكد أن الجيش العربي سيبقى درع الوطن وحصنه المنيع يقدم بإستمرار أروع صور البطولة والتضحية لينعم الوطن بالأمن والاستقرار.

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