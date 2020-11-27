وزير الخارجية الايراني ومستشار خامنئي العسكري يتهمان إسرائيل باغتيال العالم النووي محسن زاده ويتوعدانها بالرد

حمّل حسین دهقان المستشار العسكري للمرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، إسرائيل المسؤولية عن اغتيال العالم النووي محسن فخري زاده في طهران اليوم الجمعة.

وأعلنت وزارة الدفاع الإيرانية الجمعة اغتيال رئيس مركز الأبحاث والتكنولوجيا في الوزارة ووصفت العملية بالإرهابية.

وقالت وزارة الدفاع الإيرانية في بيان لها إن “عناصر إرهابية مسلحة هاجمت ظهر الجمعة، سيارة تقل محسن فخري زاده رئيس مركز الأبحاث والتكنولوجيا بوزارة الدفاع. وأثناء الاشتباك بين فريقه الأمني والإرهابيين، أصيب السيد محسن فخري زاده بجروح خطيرة ونقل إلى المستشفى. وللأسف لم ينجح الفريق الطبي في إنقاذه، ومنذ دقائق قليلة نال هذا المدير والعالم بعد سنوات من الجهد والنضال درجة الشهادة الرفيعة”.

فيما نقلت رويترز عن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف قوله: هناك مؤشرات خطيرة عن دور إسرائيلي في مقتل العالم النووي الإيراني

من جهتها، قالت وسائل اعلام اسرائيلية إن مكتب ‎نتنياهو قد امتنع عن التعليق على تقارير عن هجوم على العالم النووي الإيراني ‎فخري زاده

وكانت وسائل إعلام إيرانية، قد افادت في وقت سابق من اليوم الجمعة، باغتيال عالم نووي إيراني في منطقة آبسرد دماوند في طهران وقالت وكالة أنباء التلفزيون الإيراني :”إن مسلحا أطلق النار على العالم محسن فخري زادة عند مدخل منطقة آبسرد دماوند في طهران مما أدى إلى مقتله وإصابة مرافقه”.

وقالت وكالة “فارس” إن اغتيال العالم النووي تم عن طريق انفجار تعرضت له سيارته ثم إطلاق الرصاص، وأضافت أن مرافقي العالم النووي اشتبكوا مع فريق الاغتيال والعملية أدت إلى مقتل شخصين على الأقل.

وأشارت وسائل إعلام إيرانية، إلى أن فخري زادة من علماء، الصف الأول في مجال الأبحاث العلمية وكان على لائحة العقوبات الدولية وذكر رئيس الوزراء الإسرائيلي اسمه سابقا وتحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن فشل مخططات سابقة لاغتياله.

وقال قائد الحرس الثوري حسين سلامي، على حسابه في “تويتر” إن “اغتيال العلماء النوويين أبرز مثال على المواجهة العنيفة التي يمارسها نظام الهيمنة لمنعنا من التوصل إلى العلوم الحديثة”