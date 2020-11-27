رسالة إيرانية للأمم المتحدة تحمّل اسرائيل مسؤولية اغتيال العالم النووي محسن زاده.. وحزب الله يعلن ان الرد بيد إيران
أهم العناوين
جرينتش+2 12:13
وزير الخارجية الايراني ومستشار خامنئي العسكري يتهمان إسرائيل باغتيال العالم النووي محسن زاده ويتوعدانها بالرد

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني