رغم المكابرة والادعاءات الكاذبة.. ترامب يعلن انه سيغادر البيت الأبيض إذا أكدت الهيئة الانتخابية (بالخطأ) فوز بايدن
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بعد اضراب دام 103 أيام.. الاحتلال يفرج عن الأسير ماهر الاخرس صباح اليوم الخميس ويجري نقله الى مستشفى النجاح بنابلس

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