رغم المكابرة والادعاءات الكاذبة.. ترامب يعلن انه سيغادر البيت الأبيض إذا أكدت الهيئة الانتخابية (بالخطأ) فوز بايدن
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جرينتش+2 04:07
أحكام السجن مدى الحياة على مئات المتهمين بمحاولة الانقلاب على الرئيس التركي اردوغان عام 2016

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