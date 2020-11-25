"الصحة" تعلن اليوم الاربعاء شفاء 176 حالة و62 وفاة و5025 اصابة بالكورونا جميعها محلية ليصبح العدد الكلي 198،021
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تهافت يصدم حكام مصر.. سرعة قطار التطبيع بين ابو ظبي وتل ابيب “تدهس” القاهرة

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