انتباه.. كتلة هوائية باردة وأمطار غزيرة خلال اليومين المقبلين

يطرأ اليوم الأربعاء انخفاض قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة.

وفي ساعات الليل تتأثر المملكة بكتلة هوائية باردة نسبياً ورطبة مرافقة لامتداد منخفض جوي، وتتزايد كميات الغيوم وتكون الأجواء غائمة جزئياً إلى غائمة، وتهطل الأمطار في المناطق الشمالية والوسطى والجنوبية الغربية من المملكة، وتكون الهطولات خلال ساعات الليل غزيرة أحيانا، ما يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، ويصحبها البرق والرعد وتساقط البرد أحياناً، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات وتثير الغبار في مناطق البادية.

وتحذر دائرة الأرصاد الجوية من خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول المطر، وتدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية، وتشكل السيول خلال ساعات الليل في الأودية والمناطق المنخفضة، وتدني مدى الرؤية الافقية خلال ساعات الليل بسبب الغيوم الملامسة لسطح الارض فوق المرتفعات الجبلية وأجزاء من مناطق البادية.

وبحسب تقرير دائرة الارصاد الجوية، يستمر تأثير الكتلة الهوائية على المملكة خلال اليومين المقبلين، وتوالي درجات الحرارة انخفاضها، وتكون الأجواء باردة نسبياً وغائمة جزئياً إلى غائمة أحياناً، مع استمرار هطول الأمطار بين الحين والآخر في المناطق الشمالية والوسطى والجنوبية الغربية من المملكة وأجزاء من المناطق الشرقية.

ويتوقع خلال ساعات الفجر والصباح أن تكون الهطولات غزيرة أحياناً، ما يؤدي الى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة ويصحبها البرق والرعد وتساقط البرد احياناً، وتدريجياً مع ساعات الليل تتناقص كميات الغيوم وتضعف فرصة الهطولات، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات أثناء النهار وتثير الغبار في مناطق البادية. وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 18 – 9 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 13 – 8، وفي مرتفعات الشراة 17 – 6، وفي مناطق البادية 20 – 8، وفي مناطق السهول 18 – 10، وفي الاغوار الشمالية 25 – 14، وفي الأغوار الجنوبية والبحر الميت 26 – 16، وفي خليج العقبة 26 – 15 درجة مئوية.

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