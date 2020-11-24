وزير الداخلية: أمن الاستثمار اولوية للحكومة ولا تهاون في الحفاظ عليه

قال وزير العدل وزير الداخلية المكلف الدكتور بسام التلهوني، إن أمن الاستثمار يعتبر أولوية للحكومة وأن لا تهاون في الحفاظ عليه وتنميته.

جاء ذلك لدى ترؤس وزير الداخلية في مبنى محافظة إربد، اليوم الثلاثاء، اجتماع المجلس الأمني للمحافظة.

وقال التلهوني “إن جلالة الملك عبدالله الثاني يولي قطاع الاستثمار وجلب المستثمرين الى المملكة لتحسين وتطوير الواقع الاقتصادي للوطن والمواطن اهتماما خاصا، ويجب علينا تنفيذ الرؤى الملكية الحكيمة وبالشكل الذي ينسجم مع تطلعات جلالة الملك في جعل الاردن بيئة جاذبة للاستثمار تتوفر بها كل المقومات اللازمة لإنجاح المشاريع الاستثمارية دون تباطؤ او تلكؤ.

وأشاد وزير الداخلية في بداية الاجتماع بمستوى التعاون والتنسيق القائم بين الحكام الاداريين والأجهزة الأمنية، موضحا في هذا الخصوص ان أبرز مهام المجلس الامني الذي يضم خبرات وكفاءات امنية مميزة ، النظر بالقضايا الجرمية ومساعدة الحاكم الاداري على اتخاذ قراراته المبنية على معلومات دقيقة وصحيحة.

واكد أن ظاهرة اطلاق العيارات النارية وحيازة الأسلحة غير المرخصة تتنافى مع سيادة القانون، مشيرا إلى أن الاطلاق العشوائي للعيارات النارية التي شوهدت مؤخرا كانت محل شجب واستنكار من جميع المواطنين.

وقال إن اخضاع الجميع لسيادة القانون دون محاباة او تمييز سيؤدي حتما الى توفير البيئة المناسبة للحد من الجريمة والقضاء على الظواهر الجرمية التي تتطلب معالجتها جهدا مجتمعيا تشترك فيه جميع المؤسسات والفعاليات الرسمية والشعبية.

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