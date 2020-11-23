تصدع الائتلاف الحكومي الاسرائيلي، واحتمال اجراء انتخابات جديدة

انتقد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قرار وزير الدفاع بيني غانتس تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول قضية الغواصات التي ربط اسم رئيس الوزراء بها، معتبرا ان الوزير غانتس يستخدم جيش الدفاع اداة للتناطح السياسي .

كما اتهم نتنياهو غانتس بانه شكل لجنة تكون استنتاجاتها معروقة مسبقا، علما بان رئيسها قد دعا الى استقالة رئيس الوزراء.

وأعرب نتنياهو عن امله في ان يعود الوزير غانتس الى رشده من هذه الفوضى على حد تعبيره.

ومن جانبه قال الوزير غانتس انه لا يخشى من اجراء جولة انتخابية جديدة، معتبرا مع ذلك ان هذا الامر ليس مرغوب فيه في الفترة الراهنة.

وخلال جلسة لكتلة كاحول لافان أكد غانتس انه سيستمر في العمل على صمود الحكومة، بشرط الا يتناقض ذلك مع القيم التي ينادي بها

وبدوره حمل رئيس شاس اريه ديرعي بشدة على غانتس داعيا اياه الى التراجع عن تشكيل اللجنة واصفا هذه الخطوة بتجاوز الخط الأحمر بسبب اعتبارات سياسية.

واضاف درعي يقول انه يشك في جدوى الشراكة مع كاحول لافان في الحكومة الحالية في ظل هذه التطورات.