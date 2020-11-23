الجهاد الاسلامي: زيارة نتنياهو للسعودية ردة عن الثوابت وخيانة للمقدسات

اعتبرت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الاثنين، زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى السعودية سرًا سقوطًا سياسيًا وردة عن الثوابت.

وصفت الجهاد، في بيان صحفي، الزيارة خيانة للقدس ومكة المكرمة والمدينة المنورة، وللمسجد الأقصى المبارك أولى القبلتين وثالث المسجدين، الذي يخطط نتنياهو وحكومته وجيشه المجرم للاستيلاء عليه وهدم معالمه.

وشددت على أن “مثل هذه الزيارة والتطبيع مع دولة تدعي مسؤوليتها عن أهم الأماكن المقدسة لدى الأمة الإسلامية سيشجع الاحتلال على الاستمرار في سياساته العدوانية الخبيثة في فلسطين الأرض المقدسة والمباركة”.

وحذرت الجهاد من أن تكون هذه الزيارة مقدمة لعدوان واسع يستهدف شعبنا وأمتنا ويستهدف المقدسات.

وكانت مصادر إعلامية عبرية كشفت صباح اليوم النقاب عن زيارة سرية قام بها نتنياهو أمس إلى السعودية.

وذكرت صحيفة “إسرائيل اليوم” العبرية أن نتنياهو التقى خلال الزيارة التي رافقه فيها رئيس الموساد “يوسي كوهين”، مع ولي العهد محمد بن سلمان بحضور وزير الخارجية الأمريكي “مايك بومبيو” في مدينة “نيوم” السعودية.