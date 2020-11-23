ابن سلمان يتحالف مع نتنياهو واليهود، لا للتصدي لايران، بل لحمايته من ادارة بايدن المهتمة بمعاقبة قتلة خاشقجي
أهم العناوين
جرينتش+2 11:43
وزير سعودي ينفي وآخر اسرائيلي يؤكد عقد لقاء سري امس بمدينة نيوم بين نتنياهو وابن سلمان وبومبيو ورئيس الموساد

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني