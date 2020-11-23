الأرصاد تدعو المواطنين للحذر والتحوط والاستعداد.. منخفض جوي يؤثر على الأردن بدءاً من مساء بعد غد الأربعاء

صرح مدير إدارة الارصاد الجوية، رائد رافد آل خطاب بأن آخر التحديثات للنماذج الحاسوبية الخاصة بتحليل طبقات الجو في إدارة الأرصاد الجوية تشير الى ان المملكة ستتأثر بمشيئة الله، اعتباراً من مساء يوم الأربعاء بكتلة هوائية باردة نسبياً ورطبة مرافقة لامتداد منخفض جوي.

وقال خطاب، في بيان ، ان الغيوم ستغطي أجزاء واسعة من سماء المملكة، وتهطل الأمطار في المناطق الشمالية والوسطى والجنوبية الغربية من المملكة وأجزاء من المناطق الشرقية،

ويتوقع خلال ساعات الليل المتأخرة وساعات فجر وصباح يوم الخميس أن تكون الهطولات غزيرة أحياناً ويصحبها الرعد وتساقط حبات البرد؛ مما يؤدي الى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، وتسود رياح شمالية غربية تكون نشطة أحياناً تثير الغبار في مناطق البادية وتؤدي الى تدني مدى الرؤية الأفقية قبل هطول المطر.

ومن المتوقع مع ساعات ليل الخميس/الجمعة أن تتناقص كميات الغيوم تدريجياً، وتضعف فرصة الهطولات ويميل الجو الى الاستقرار.

وقد أهابت إدارة الارصاد الجوية بالاخوة المواطنين اخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من المناطق المنخفضة واماكن تشكل السيول واماكن تجمع المياه، والحذر من الانزلاقات ومن خطر تدني مدى الرؤية الافقية، وان يتابعو التحديثات عن الحالة الجوية على موقع إدارة الأرصاد الجوية على شبكة الأنترنت www.jmd.gov.jo أو الأتصال على الموظف المناوب في مديرية التنبؤات الجوية على رقم 4916190 وأيضا على رقم 4916191 أو على موقع التواصل الاجتماعي FACEBOOK ، او عبر تطبيق الهواتف الذكية JMDWEATHER