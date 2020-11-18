"الصحة" تعلن اليوم الجمعة شفاء 217 حالة و63 وفاة و4940 اصابة بالكورونا جميعها محلية ليصبح العدد الكلي 174,335
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الفريق خالد الصرايرة في ذمة الله

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