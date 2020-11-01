وزارة التربية تعلن برنامج الامتحان التكميلي لطلبة التوجيهي/ رابط

اعلنت وزارة التربية والتعليم اليوم الأحد، برنامج الامتحان التكميلي لعام 2020 للفروع الأكاديمية والمهنية للطلبة النظاميين (سابقا) وطلبة الدراسة الخاصة بعد أن أقرته لجنة الامتحان العام.

وتبدأ اولى جلسات الامتحان يوم الخميس الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول المقبل وتنتهي يوم السبت السادس عشر من شهر كانون الثاني الذي يليه.

وتبدأ الجلسة الأولى للامتحان الساعة العاشرة صباحا، فيما تبدأ الجلسة الثانية الساعة الواحدة ظهرا.

وقالت الوزارة أنه تم زيادة الوقت المخصص للامتحان في مباحث الرياضيات، والفيزياء، و اللغة الإنجليزية، و اللغة العربية، والكيمياء، و العلوم الحياتية، وعلوم الأرض والبيئة، واللغة العربية تخصص.

واوضحت في بيان صحفي، أن عدد الفقرات الامتحانية سيكون 50 فقرة لكل امتحان باستثناء بعض المباحث الخاصة بالفروع الملغاة (الإدارة المعلوماتية، والتعليم الصحي)، فيما ابقت على اعتماد الأوزان النسبية لمحتوى المباحث الدراسية التي اعتمدت سابقا في الامتحان العام لعام 2020 للطلبة النظاميين ولطلبة الدراسة الخاصة. وأكدت الوزارة أن طبيعة الامتحان لن تتغير عما كانت عليه في الامتحان العام، حيث سيكون وفق نمط الأسئلة الموضوعية باستثناء مبحث الرسم الصناعي للفرع الصناعي.

وبينت ان عدد المشتركين الذين تقدموا بطلب اشتراك للامتحان التكميلي بلغ 95393 مشتركا ومشتركة، جميعهم من الذين تقدموا للامتحان العام لعام 2020 ولم يستكملوا متطلبات النجاح أو من الراغب منهم في رفع المعدل.

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