إطلاق نار بالقرب من كنيسة الأرثوذكس في مدينة ليون الفرنسية

نقلت وسائل إعلام فرنسية عن شهود عيان سماعهم دوي أعيرة نارية في الدائرة السابعة بمدينة ليون الفرنسية بالقرب من كنيسة الأرثوذكس.

وبحسب صحيفة “leprogres” الفرنسية، فإن الشرطة ضربت طوقا أمنيا ووصلت وحدات خاصة إلى منطقة الحادثة.

وأشارت الصحيفة إلى أنه في “حوالي الساعة 4 مساءً (بالتوقيت المحلي)، أصيب قس برصاصة بندقية مقطوعة بينما كان يغلق كنيسته في الدائرة السابعة في ليون”.

ولفتت الصحيفة إلى أن “الجاني لا يزال هاربا، ويطلب من الجميع تجنب المنطقة”.

وبحسب قناة “بي.إف.إم الفرنسية”، “تعرض كاهن أرثوذكسي بالقرب من كنيسة الأرثوذكس في الدائرة السابعة من مدينة ليون إلى إطلاق نار، مما أدى إلى إصابته بجراح خطرة، وقد لاذ المعتدي بالفرار”.

وقالت القناة إن الهجوم وقع عندما كان الكاهن يغلق الكنيسة، حيث أطلق المهاجم عليه النار مرتين.

وبحسب عدد من وسائل الإعلام الفرنسية، يبلغ عمر المهاجم نحو 40 عامًا. ودعا وزير الداخلية الفرنسي إلى تجنب منطقة ليون، حيث وقعت حادثة إطلاق النار.

https://twitter.com/i/status/1322570073752686593