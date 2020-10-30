الأمن العام ينفي قيام مسيرات اليوم بمحافظة معان أو غيرها

صرح الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، أن جميع المحافظات في المملكة شهدت التزامًا وتعاونًا من المواطنين بإجراءات صلاة الجمعة وتطبيق تعليمات الحظر، ولم تخرج أي مسيرات اليوم في محافظة معان أو أي محافظة أخرى.

واضاف، أن الفيديو الذي جرى تداوله اليوم وحاول البعض ترويجه بأنه مسيرة وقعت بمحافظة معان، وتضمنت تجاوزات، هو فيديو قديم مضي عليه سنوات.

ودعا الناطق الإعلامي الجميع إلى الحذر من ما ينشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي من أخبار وفيديوهات يقصد بها تضليل الرأي العام، مؤكدًا انه سيتم متابعة ناشري مثل تلك الإشاعات والفيديوهات وتحويلهم للقضاء.

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