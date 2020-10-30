"سائق" ايراني يتعقب سيارة جنرال امريكي قرب واشنطن.. تهديدات ضد كبار قادة «البنتاغون» انتقاماً لمقتل سليماني
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جرينتش+2 03:46
الأمن العام ينفي قيام مسيرات اليوم بمحافظة معان أو غيرها

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