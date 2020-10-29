البشرية الاسلامية في اربعة اقطاب الارض تحتفل اليوم بعيد مولد النبي العربي.. فاين خسة ماكرون من قدسية سيد الكون
أهم العناوين
جرينتش+2 09:54
بالدفوف والابتهالات والحلويات يحتفل المسلمون بمولد سيد الخلق

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني