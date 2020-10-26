قيادة حزب البعث بالعراق: ترجل اليوم من على صهوة جواده فارس البعث والمقاومة العراقية القائد الهمام عزة إبراهيم
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شمول 1265 طالبا وطالبة إضافياً بالمكرمة الملكية لأبناء المعلمين

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