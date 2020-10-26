شمول 1265 طالبا وطالبة إضافياً بالمكرمة الملكية لأبناء المعلمين

قررت اللجنة العليا للبعثات في وزارة التربية والتعليم الموافقة على شمول 1265 طالباً وطالبة بالمكرمة الملكية السامية لأبناء المعلمين من خريجي الثانوية العامة للعام 2020، ما يرفع مجموع الطلبة المستفيدين من المكرمة لهذا العام حتى تاريخه الى 3716 مستفيداً.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة اليوم الاثنين، برئاسة أمين عام الوزارة للشؤون الإدارية والمالية الدكتورة نجوى القبيلات.

وقررت اللجنة تمديد فترة استكمال إجراءات الاستفادة من المكرمة حتى الثالث من شهر تشرين الثاني المقبل، مؤكدة ان الطالب الذي لم يستكمل الإجراءات بعد هذا التاريخ يعتبر مستنكفا.

ودعت الوزارة بحسب بيان صحفي، الطلبة لاستكمال إجراءات استفادتهم من المكرمة الملكية السامية من خلال الدخول إلى موقع الوزارة الإلكتروني www.moe.gov.jo ، مبينة ان 432 طالبا وطالبة من الدفعة الأولى لم يستكملوا إجراءات الاستفادة من المكرمة.

وأوضحت اللجنة أن الفرق بين الرقم المعلن سابقاً حول الاعداد الإضافية للطلبة المشمولين بمكرمة ابناء المعلمين وهو 1250 والرقم الحالي 1265، يعود لتماثل المعدلات في حدودها الدنيا لخمسة عشر طالباً، فيما توقعت وجود قائمة بدل مستنكفين خلال شهر تشرين الثاني المقبل.

وبلغ أدنى معدل قبول للمستفيدين من المكرمة حتى تاريخه في إربد 91 ، والزرقاء 90.9 ، والسلط 91 ، والطفيلة 88.3 ، والعقبة 91.4 ، والكرك 90.9 ، والمفرق 87.6 ، وجرش 89.6، وعجلون 88.7 ، وعمان 92 ، ومأدبا 88.9 ، ومعان 88.2 ، و93.71 للشهادة غير الأردنية

مشاركة 0 مشاركة مشاركة