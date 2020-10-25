ذكريات الزمن الجميل.. يوم فى حياة كوكب الشرق أم كلثوم

كان للحياة فى الأربعينات والخمسينات وقع ونظام مختلف، يسير فيها كل شىء بهدوء، حيث اعتاد الناس فيها على عادات منتظمة ومختلفة عما نحياه الآن من حياة صاخبة سريعة.

وكان لنجوم زمان عادات ونظام مختلف يشبه طبيعة الحياة وقتها، وكان كل نجم يلتزم بنظام معين فى حياته قليلاً ما يغيره، وفى عدد نادر من مجلة الكواكب صدر عام 1952 نشرت المجلة موضوعاً عن نظام حياة عدد من أكبر نجوم الفن وقتها، وكيف يقضون يومهم وما هى عاداتهم التى لا يغيرونها يومياً، وذلك تحت عنوان 24 ساعة فى حية النجوم.

وكان من أهم هؤلاء النجوم كوكب الشرق أم كلثوم، حيث وصفت الكواكب غرفة نوم أم كلثوم وقتها، مشيرة إلى أنه فى الشرفة الملحقة بالغرفة قفص جميل به عصفور كناريا من النوع الذى يغنى، واعتادت أم كلثوم أن تستيقظ كل يوم وقت الشروق على صوت هذا العصفور، ولا تسمح لأحد غيره أن يوقظها مهما كانت الظروف.

واعتادت كوكب الشرق أن تظل حوالى نصف ساعة بعد استيقاظها لا تغادر غرفة نومها، وبعدها تنادى خادمتها حتى تعد لها حماماً ساخناً وبعده تتناول فطورها وهو عبارة عن عصير فاكهة فقط، وبعده تقرأ الصحف حتى الساعة التاسعة صباحاً، ثم تخرج لتقضى بعض مصالحها وارتباطاتها، لتعود إلى المنزل فى الثانية ظهراً، وتتناول الغداء.

وفى الساعة الثالثة اعتادت أم كلثوم أن تأخذ قيلولة يومياً حتى الساعة الخامسة إن لم يكن لديها حفلة، أما إذا كانت ستغنى فإنها كانت تطيل القيلولة وتستيقظ فى السابعة.

وأشار الكواكب إلى أن أم كلثوم كانت تقضى أغلب وقتها من السادسة إلى العشرة مساء فى زيارة بعض العائلات الصديقة، وتعود للنوم فى العاشرة أو الحادية عشرة مساء، ولا تتناول عشاء سوى القليل من اللبن الزبادى.