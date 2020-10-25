“الخارجية” تتابع حادثة الاعتداء على أردني وشقيقته في فرنسا

قال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، السفير ضيف الله علي الفايز، إن الوزارة تتابع من خلال السفارة الاردنية في باريس حادثة الاعتداء، يوم الجمعة الماضي، على مواطن أردني وشقيقته في مدينة انجرز في شمال غرب فرنسا.

وبين الفايز أنه وفور تلقي السفارة اتصالا هاتفيا من المواطنين، تواصل السفير الاردني في باريس معهما للاطمئنان على صحتهما وسلامتهما والتأكيد على أن السفارة ستقدم لهما المساعدات الممكنة، وكلف الملحق الثقافي في السفارة بالتوجه فوراً إلى المدينة التي يقطنان فيها وتقديم المساعدات اللازمة لهما ومتابعة المسائل المتعلقة بالشكوى.

واضاف إن السفارة تتابع حاليا الشكوى المقدمة للسلطات المحلية وإجراءات التحقيق، مؤكدا أن المواطنين بحالة صحية جيدة وان الحادثة قيد التحقيق حاليا من قبل السلطات الفرنسية المحلية.